Santa Cruz de la Sierra amaneció este domingo bajo una intensa lluvia que comenzó durante la madrugada, con precipitaciones torrenciales en distintos sectores de la ciudad.

A las 07:00, la capital cruceña registraba 19°C y vientos del sur, en contraste con los días anteriores, marcada por temperaturas elevadas cercanas a los 40°C.

La persistencia de las precipitaciones dificulta la circulación vehicular en diferentes puntos de la ciudad, donde automóviles grandes y pequeños avanzan con dificultad por las calles.

Aunque algunos vehículos del transporte público continúan circulando, el servicio se encuentra reducido, lo que complica el desplazamiento de los ciudadanos durante las primeras horas de la jornada.