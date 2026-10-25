Más de diez disparos y tres heridos en Concepción: esto es lo que se sabe

Un ataque armado dejó tres personas heridas la tarde de este sábado en el municipio de Concepción, en Santa Cruz. Las víctimas se encontraban en una camioneta cuando fueron interceptadas por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego en su contra.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, coronel Jorge Santistevan, informó que los atacantes habrían seguido a los ocupantes del vehículo, dos ciudadanos brasileños, durante un tiempo antes de emboscarlos en la avenida principal de ingreso al municipio.

Además, advirtió que estaría relacionada con una pugna entre facciones criminales vinculadas al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho.

“Entonces, aquellas personas que han caído ahora heridos, no son brasileños sueltos, forman parte de la estructura criminal”, sostuvo la autoridad.

Santistevan precisó que el hecho no sería una balacera con intercambio de disparos, sino un intento de ejecución.

Durante la balacera, un tercer hombre que transitaba por el lugar también fue alcanzado por un proyectil y sufrió una herida en una de sus piernas.

“Desde allá están mandando órdenes para que ellos decidan quiénes tienen permiso para entrar, quiénes tienen permiso para traficar en el corredor, quiénes deben ser ejecutados”, manifestó.

Según Santistevan, estas organizaciones operarían en una ruta que conecta San Matías, Concepción, San Ignacio, San Rafael, San Javier y Guarayos, utilizando vías terrestres y aéreas para actividades vinculadas al tráfico de drogas y armas.

Ante estos hechos, Santistevan indicó que se prevé intensificar las labores de inteligencia para identificar no solo a los integrantes de estas estructuras, sino también a sus principales responsables.