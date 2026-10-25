La jornada de este domingo 25 de octubre presenta condiciones climáticas variables en las principales ciudades del eje central del país.

La Paz y Cochabamba registran cielos nubosos, mientras Santa Cruz amaneció con lluvia, en una jornada marcada por cambios en el estado del tiempo.

En La Paz, la mañana presenta una temperatura de 13°C y cielos nubosos. Para la tarde se esperan 17°C y lluvias con una precipitación estimada de 1 milímetro. Durante la noche, el termómetro descenderá a 14°C y se prevén nuevas precipitaciones.

En Cochabamba, el cielo estará nuboso durante la mañana, con una temperatura de 21°C. Para la tarde se pronostican 28°C y lluvias con una precipitación estimada de 2,2 milímetros. En horas de la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C, con cielos nubosos y sin lluvias previstas.

En Santa Cruz, la jornada comenzó con lluvia. El pronóstico de la estación Viru Viru señala cielos nubosos durante el día, con temperaturas de 23°C por la mañana, 28°C por la tarde y 21°C por la noche. Además, se prevén vientos del sur-sureste de 25 km/h.