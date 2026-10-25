Bono Juancito Pinto desde tu celular: Aprende a cobrar con billetera móvil paso a paso

El Banco Unión habilitó su billetera móvil Yasta como una de las alternativas para recibir los Bs 300 destinados a estudiantes beneficiarios, sin necesidad de acudir presencialmente a una entidad financiera.

El pago comenzará este lunes 26 de octubre y las familias que seleccionaron previamente esta modalidad podrán acceder al beneficio mediante la aplicación, una vez que el sistema habilite el desembolso correspondiente.

Aquí te explicamos cómo utilizar Yasta paso a paso

Para utilizar Yasta, el padre, madre o tutor debe contar con un teléfono celular compatible y descargar la aplicación oficial del Banco Unión.

Paso 1. Descarga la aplicación.

Busca Yasta en Google Play Store, App Store o la tienda oficial disponible para tu dispositivo e instálala gratuitamente.

Paso 2. Registra tus datos personales.

Ingresa tu número de celular, cédula de identidad y correo electrónico, siguiendo las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Paso 3. Verifica tu identidad.

La aplicación solicitará un código de seguridad enviado por SMS.

Posteriormente, deberás escanear el anverso y reverso de tu carnet de identidad y completar una prueba de reconocimiento facial.

Paso 4. Crea tu contraseña.

Configura una clave numérica de seis dígitos que utilizarás para ingresar y autorizar operaciones.

Por seguridad, esta contraseña debe ser personal y no debe compartirse con otras personas.

¿Cómo cobrar los Bs 300 desde Yasta?

Si elegiste previamente esta modalidad para recibir el Bono Juancito Pinto y tu pago está habilitado, el proceso es sencillo.

Paso 1. Ingresa a Yasta.

Abre la aplicación desde tu teléfono celular.

Paso 2. Revisa las notificaciones.

Busca el aviso relacionado con el Bono Juancito Pinto.

Paso 3. Presiona el botón “Cobrar”.

Si el beneficio ya se encuentra habilitado, aparecerá la opción correspondiente para recibir el dinero.

Paso 4. Confirma tu identidad.

Autoriza la operación mediante tu contraseña, huella digital o reconocimiento facial, según las opciones disponibles en tu dispositivo.

Una vez confirmada la operación, los Bs 300 se acreditarán directamente en tu billetera móvil.

Una de las principales ventajas de Yasta es que no exige contar con una cuenta bancaria tradicional para recibir el beneficio.

El Banco Unión confirmó que tanto la descarga como el registro y cobro del Bono Juancito Pinto son gratuitos y no tienen comisiones.

Si presentas dificultades durante el registro, la verificación de identidad o el cobro, puedes comunicarte con los canales oficiales del Banco Unión.

WhatsApp oficial de Yasta: 71844316.

Línea gratuita del Banco Unión: 800 10 2872.

La recomendación es evitar ingresar a enlaces desconocidos y nunca compartir códigos SMS, contraseñas ni datos de seguridad con terceros.