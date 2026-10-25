La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre el estado de transitabilidad de distintas rutas del país, según su reporte de este domingo 25 de octubre de 2026.

En Tarija, el tramo La Central–San Antonio se encuentra transitable con desvíos y presenta restricciones de lunes a sábado en cuatro franjas horarias: de 07:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:00.

En Chuquisaca, el sector Cruce Taperillas–límite con Santa Cruz también está transitable con desvíos. La ABC reportó un corte vehicular por trabajos en el sector Muela del Diablo, en Muyupampa, por lo que los conductores deben circular por el desvío habilitado.

En Pando, el tramo del kilómetro 185, sector La Floresta, se encuentra en construcción. La entidad recomienda circular con precaución por los desvíos habilitados.

Mientras tanto, en Santa Cruz, se reportan restricciones vehiculares en dos sectores. En la ruta San Lorenzo–Salinas, la restricción alcanza a vehículos pesados y medianos, mientras que los vehículos livianos deben circular con precaución.

En el tramo Bermejo–La Angostura, específicamente en el sector Petacas, la circulación presenta restricciones de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

La ABC recomienda a los usuarios tomar previsiones antes de viajar y respetar la señalización y los desvíos establecidos en los sectores intervenidos.