Dos cisternas chocan y provocan voraz incendio en la ruta a Camiri

Dos cisternas impactaron este domingo en la carretera al sur de Santa Cruz de la Sierra y provocaron un voraz incendio, con llamas y una intensa humareda visibles a larga distancia.

En medio de la emergencia, uno de los conductores logró escapar por una de las ventanas de la cisterna y salvar su vida.

Sin embargo, sufrió quemaduras de consideración, por lo que fue trasladado de emergencia a una clínica para recibir atención médica.

Ante la magnitud del siniestro, efectivos policiales acordonaron el lugar para resguardar la zona y evitar que las personas se acercaran al área del incendio.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión ni se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud del conductor herido.