¡Cuidado con tu factura de luz! Este es el peor horario para usar electrodomésticos en Bolivia

¡Atención, familias bolivianas! Si quieres evitar el consumo innecesario de electricidad y reducir el monto de tu factura mensual, es importante conocer cuáles son las horas de mayor demanda de energía en el país.

La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) informó que el periodo comprendido entre las 18:00 y las 23:00 es el menos recomendable para utilizar electrodomésticos de alto consumo.

Durante estas cinco horas, conocidas como horas pico, se concentra una importante demanda eléctrica debido al uso simultáneo de diferentes equipos en hogares, comercios y espacios públicos.

Según explicó la AETN, durante ese periodo muchas personas regresan a sus hogares y comienzan a utilizar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo.

Aumenta el consumo de iluminación, televisores, computadoras, calefacción, ventilación y electrodomésticos.

A esta demanda también se suma el encendido del alumbrado público.

Esta concentración del consumo exige una mayor capacidad de suministro al sistema eléctrico y puede incrementar sus costos operativos.

Por ello, la entidad recomienda reducir el uso innecesario de energía durante estas horas.

Estos son los electrodomésticos que más energía pueden consumir

Entre los aparatos que requieren una mayor cantidad de electricidad están las duchas eléctricas, las planchas, las lavadoras, las estufas y los calefones eléctricos.

La AETN presenta algunos ejemplos de potencias aproximadas para explicar su consumo:

Ducha eléctrica: 5.000 watts.

Estufa eléctrica: 2.000 watts.

Plancha: 1.000 watts.

Lavadora: 800 watts.

Aspiradora: 500 watts.

Una de las principales recomendaciones es trasladar, cuando sea posible, determinadas actividades domésticas a horarios de menor demanda.

Por ejemplo, se puede utilizar la lavadora durante la mañana y aprovechar su capacidad de carga para evitar varios ciclos innecesarios.

En el caso de la plancha, es preferible reunir varias prendas y realizar la tarea en una sola sesión.

Para las duchas eléctricas, se aconseja evitar baños excesivamente largos y utilizar correctamente el selector de temperatura.

También es importante apagar los focos de ambientes desocupados y desconectar los aparatos que no se estén utilizando, cuando corresponda.