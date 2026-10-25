El Ministerio Público imputó formalmente al exdirector nacional de Inteligencia de la Policía, Juan Ferrufino, por cinco delitos y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya, en La Paz, dentro de la investigación por la presunta sustracción de maletas con dinero durante el operativo de captura de Sebastián Marset.

Ferrufino es investigado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo, por hechos relacionados con el operativo realizado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz.

Según los antecedentes, la Fiscalía busca establecer si las maletas fueron retiradas del inmueble sin cumplir los procedimientos correspondientes de registro, inventario y custodia.

La investigación incluye un video de una cámara de seguridad en el que presuntamente se observa a policías sacando el equipaje.

El abogado defensor, Freddy Velásquez, expresó su sorpresa por la imputación y cuestionó los argumentos del Ministerio Público para solicitar la detención preventiva. También sostuvo que su defendido negó encontrarse en el lugar que aparece en las grabaciones y pidió pericias técnicas para determinar si las imágenes y los audios fueron modificados.

La defensa también rechazó que existan elementos suficientes para considerar que Ferrufino podría obstaculizar la investigación, mediante una eventual influencia sobre testigos o la destrucción de pruebas.

El exjefe policial fue aprehendido el viernes 23 de octubre en La Paz y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La solicitud de detención preventiva por seis meses deberá ser evaluada por un juez en una audiencia de medidas cautelares, cuya fecha aún no fue confirmada.