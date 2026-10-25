Envían a la cárcel a exdirector de inteligencia por desaparición de bienes de Marset

La Justicia dispuso seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya, en La Paz, para el coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), investigado por la presunta sustracción de maletas y otros bienes durante el operativo de captura de Sebastián Marset.

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.

La investigación busca esclarecer la desaparición de bienes del inmueble donde el narcotraficante uruguayo fue detenido el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz.

Entre los elementos se encuentra un video de cámaras de seguridad en el que presuntamente se observa a policías retirando equipaje del inmueble.

La audiencia de medidas cautelares concluyó antes del mediodía de este domingo.

Mientras que, la declaración informativa del exjefe policial se extendió durante aproximadamente cinco horas, desde las 20:00 del viernes hasta la madrugada del sábado.

Tras la determinación judicial, el abogado defensor confirmó que Ferrufino deberá cumplir la detención preventiva en el penal de Patacamaya, mientras avanzan las investigaciones y se resuelve la apelación presentada por la defensa.