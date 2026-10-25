Residentes brasileños acuden al consulado de La Paz para emitir su voto

Un total de 400 residentes brasileños están habilitados para votar este domingo en el Consulado de Brasil en La Paz, donde se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país.

La jornada electoral se realiza mediante el voto digital, un sistema que permite agilizar el proceso de sufragio. Las urnas permanecerán abiertas hasta cerca de las 17:00, para que los ciudadanos inscritos puedan emitir su voto.

Esta es la última batalla electoral para Lula, que con 80 años espera lograr una remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete soportar la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida. Se prevé que los resultados oficiales se conozcan en horas de la noche.