El choque y posterior incendio de dos camiones cisterna en la carretera a Camiri dejó a un conductor con graves quemaduras. El afectado fue evacuado de emergencia hasta un centro médico de Santa Cruz de la Sierra, después del accidente registrado la mañana de este domingo 25 de octubre, en inmediaciones del peaje de Basilio.

Desde la policía se confirmó que uno de los conductores sufrió quemaduras de tercer grado, por lo que fue trasladado para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una de las cisternas resultó afectado por el fuego tras la colisión.

El hombre fue auxiliado y trasladado hacia la capital cruceña, donde debía recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Los primeros informes difundidos sobre la emergencia señalan que el conductor logró salir del vehículo por una de las ventanas antes de recibir asistencia.

El accidente ocurrió en la carretera que conecta Santa Cruz de la Sierra con Camiri, cerca de la tranca de peaje de Basilio.

Después de la colisión, ambos camiones cisterna quedaron envueltos en llamas, generando una densa columna de humo visible a considerable distancia.

Las imágenes difundidas durante la mañana muestran la magnitud del incendio y los daños ocasionados a los vehículos.

Por el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó el choque.