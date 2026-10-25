Seis recintos electorales reciben a residentes brasileños hasta las 17:00 en Bolivia

Unos 400 ciudadanos brasileños residentes en Cochabamba están habilitados para participar en el balotaje presidencial de Brasil, en una jornada electoral que se desarrolla con tranquilidad en los recintos habilitados en Bolivia. La votación se extiende hasta las 17:00, hora boliviana.

El cónsul de Brasil en Cochabamba informó que se habilitaron puntos de votación en las ciudades donde el país cuenta con representación diplomática y consular, entre ellas La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, además de localidades fronterizas como Puerto Quijarro y Cobija.

“Quien no ha venido aún y está registrado para votar, puede hacerlo hasta las 5 de la tarde. A las 5 se cierra el llamado a la votación porque después inmediatamente se hace el cómputo del resultado”, explicó la autoridad consular.

Sobre el desarrollo de la jornada, el cónsul señaló que las elecciones transcurren con normalidad y destacó la participación de los ciudadanos brasileños que acuden a ejercer su derecho al voto.

“Con mucha tranquilidad, con un espíritu muy positivo de las personas que acuden al consulado. Porque están ejerciendo su derecho y su obligación”, manifestó.

Asimismo, indicó que los ciudadanos que no puedan acudir a votar por algún motivo tendrán un plazo de hasta 60 días para justificar su ausencia.

En Bolivia se habilitaron seis puntos de votación: cinco consulados y la embajada de Brasil. Santa Cruz concentra el mayor número de electores brasileños en el país, según la información proporcionada durante el reporte.

La jornada electoral definirá quién asumirá la Presidencia de Brasil en esta segunda vuelta, en la que los votantes deben elegir entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.