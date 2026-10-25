Pese a que el engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se desarrolla con normalidad en las tres estaciones habilitadas en la ciudad de El Alto, las filas de personas que buscan adquirir garrafas continúan.

Durante los controles, efectivos policiales y funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificaron a personas que acuden diariamente al mismo lugar y compran dos garrafas cada día.

Fernando Guizada, de la EPI Villa Tunari, informó que se detectó la reincidencia de compradores que realizan estas adquisiciones de manera frecuente, por lo que no se descarta que el producto esté siendo destinado al contrabando.

“De acuerdo a lo que vemos, hay mucha gente que ha estado viniendo estos días y son los mismos que están reincidiendo y comprando todos los días. Todos los días comprando dos garrafas, más o menos”, señaló Guizada.

Ante esta situación, la autoridad policial indicó que se coordinarán acciones con las instituciones correspondientes para reforzar los controles y evitar que la venta de GLP se realice de manera reiterada a las mismas personas.

Los operativos buscan fortalecer los mecanismos de control en los puntos de venta y prevenir el denominado contrabando hormiga, mientras persisten las filas de ciudadanos que acuden en busca de garrafas de GLP.