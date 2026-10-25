Era uno de los más buscados de Brasil: Identifican a ‘Júnior Trindade’ tras balacera en Concepción

El brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como ‘Júnior Trindade’ y señalado como uno de los criminales más buscados del estado de Goiás, resultó gravemente herido durante un enfrentamiento armado registrado el sábado 24 de octubre en el municipio de Concepción, Santa Cruz. El hombre permanece en estado crítico en terapia intensiva de una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra.

El ciudadano brasileño utilizaba en Bolivia la identidad falsa de Julio Salles Barbosa. Su verdadera identidad fue establecida mediante un intercambio de información entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, de acuerdo a un informe policial.

Trindade recibió un disparo en la cabeza. La Policía Federal brasileña desmintió este domingo 25 de octubre las versiones sobre su supuesto fallecimiento.

De acuerdo con las investigaciones brasileñas, Trindade es identificado como fundador y principal líder de la Associação Amigos do Estado (ADE), una organización criminal presuntamente vinculada al Primer Comando da Capital (PCC).

La facción es investigada por su presunta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y hechos violentos. Además, las autoridades brasileñas lo señalan por su presunta relación con una parte importante de los homicidios registrados en el estado de Goiás durante 2021.

El brasileño llevaba más de cuatro años prófugo de la Justicia y también es investigado por presuntamente coordinar operaciones de traslado de droga desde Bolivia hacia Brasil.

Enfrentamiento en Concepción

El tiroteo se registró cerca de las 16:00 del sábado, en inmediaciones del cementerio municipal de Concepción, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaban tareas de vigilancia en la zona.

Durante el enfrentamiento se registraron disparos que alcanzaron a una camioneta Ford, que, según los reportes, presentaba al menos diez impactos de bala. También se identificó una Toyota Hilux blanca entre los vehículos relacionados con el hecho.

Tras la balacera, los acompañantes del brasileño presuntamente obligaron a un taxista a entregarles su vehículo para trasladar al herido hasta el Hospital Municipal César Banzer. Posteriormente, el caso derivó en nuevas diligencias policiales para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer quiénes participaron.

Aprehenden a una mujer

En el marco de las investigaciones, la Policía aprehendió a Larisa R. de O., de 25 años, señalada como presunta pareja de Trindade.

La mujer fue interceptada cuando supuestamente realizaba gestiones para conseguir una avioneta con la que se pretendía trasladar al brasileño hasta Santa Cruz de la Sierra.

Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados, determinar la procedencia de las armas utilizadas y establecer cómo el ciudadano brasileño permanecía en territorio boliviano bajo una identidad falsa.