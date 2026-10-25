Un total de 120 jóvenes fueron arrestados durante la madrugada de este domingo en Sucre por consumir bebidas alcohólicas en plazas, parques y otros espacios públicos. Como parte de las medidas adoptadas, realizaron tareas de limpieza en la avenida Las Américas.

El subcomandante departamental de la Policía en Chuquisaca, Percy Carvajal, informó que el operativo tuvo como objetivo recuperar los espacios públicos y evitar el consumo de alcohol en lugares destinados a la recreación.

“Hemos podido verificar, en una operación de recuperación de espacios públicos, a personas que consecuentemente, los fines de semana, van consumiendo bebidas alcohólicas en plazas, parques y lugares que son adecuados por la Alcaldía Municipal para brindar diversión sana”, explicó.

El jefe policial señaló que los jóvenes consumían bebidas alcohólicas en espacios emblemáticos de la capital chuquisaqueña, por lo que se aplicó la Ley N.º 259.

Además del arresto, los infractores recibieron orientación para evitar que repitan estas conductas y fueron asignados a labores de limpieza en la avenida Las Américas.

Investigan a cuatro personas por presuntos asaltos

Durante el mismo operativo, la Policía identificó a cuatro personas sospechosas de asaltar a transeúntes que se quedaban dormidos en la vía pública, tras recibir denuncias ciudadanas.

De acuerdo con el reporte policial, los implicados tenían en su poder teléfonos celulares, dinero y carteras. Carvajal también informó que una de estas personas fue encontrada consumiendo bebidas alcohólicas en un local clandestino y portando Bs 20.000.

Los cuatro sospechosos serán conducidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizarán las investigaciones correspondientes.