La falta de lluvias y agua agrava la situación de los ganaderos de Pasorapa, donde varios animales quedan enfangados buscando agua en lagunas que están completamente secas.

En el sector del Cañón de Pérez, dos vacas quedaron atrapadas en el barro y una de ellas se encontraba en estado crítico, mientras que otra vaca adulta murió en circunstancias similares.

Una de las comunarias describió la difícil situación que atraviesan los productores, quienes intentan mantener con vida a sus animales pese a la falta de agua y alimento.

“Vemos una vez más la triste realidad del ganadero pasorapeño en esta situación donde no llueve, no hay agua”, manifestó.

La escasez de forraje obliga a los propietarios a buscar alternativas para alimentar a sus animales. Una de ellas es la tuna, que aporta líquido y alimento, pero esta opción también comienza a agotarse debido al consumo constante del ganado.

Ante esta emergencia, las comunarias hicieron un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que envíen ayuda y permitan abastecer de agua a las zonas más afectadas.

“Lo que pediríamos a las autoridades a nivel departamental y nacional es tanques para poder trasladar agua y, como ha podido ver, por lo menos salvar los que están en situación crítica”, expresaron.

Los productores de Pasorapa esperan una respuesta que les permita enfrentar la sequía y evitar mayores pérdidas en una actividad de la que dependen numerosas familias de la región.