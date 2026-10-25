¡Un clásico boliviano revive! Lanzan videoclip de “Matrimonio en el Conventillo” de Luis Rico

La productora Mono Media realizó el videoclip oficial de Matrimonio en el Conventillo, una emblemática composición del cantautor Luis Rico, que en esta nueva propuesta cuenta con la participación de la banda Boulevard.

El lanzamiento recupera una obra musical que retrata, con nostalgia y un estilo costumbrista, las celebraciones matrimoniales en los antiguos conventillos bolivianos, donde los vecinos compartían patios, alegrías y acontecimientos importantes.

La producción busca acercar esta historia musical a nuevas generaciones mediante el lenguaje audiovisual.

Una canción del recuerdo vuelve con videoclip

Matrimonio en el Conventillo es una de las composiciones que forman parte del repertorio de Luis Rico, reconocido por su aporte a la música popular y de raíz folclórica de Bolivia.

Esta vez, la productora Mono Media llevó la canción a un formato audiovisual junto a la banda Boulevard, reuniendo una obra musical del recuerdo con una propuesta de producción contemporánea.

El videoclip representa una nueva oportunidad para que el público redescubra la historia que inspiró la canción.

La composición relata una celebración matrimonial en un conventillo, un tipo de vivienda colectiva donde diferentes familias convivían alrededor de patios centrales y compartían algunos espacios.

En estos lugares, acontecimientos como una boda podían convertirse en celebraciones comunitarias, con la participación de familiares, amistades y vecinos.

La canción presenta ese ambiente popular mediante una historia que evoca la solidaridad, las costumbres y la vida cotidiana de otra época.

Su temática convierte al matrimonio en algo más que una celebración de pareja: también refleja los vínculos entre las personas que comparten un mismo lugar.