Entre lágrimas, esposa de Roy Tomicha exige justicia durante su último adiós

Familiares y amigos dan el último adiós a Roy Tomicha, de 33 años, quien murió tras recibir un disparo en el pecho en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, en el municipio de General Saavedra, Santa Cruz.

Su esposa, Marina Villapando, pidió a las autoridades esclarecer el crimen y evitar que los responsables queden en libertad. Los restos mortales de Tomicha son velados en el barrio Primero de Mayo, en General Saavedra. Su entierro está previsto para las 16:00 de este domingo.

Entre lágrimas, Marina Villapando recordó a su esposo como un hombre alegre, cariñoso y atento, y expresó el dolor que le deja su pérdida.

“Mi marido no le estaba haciendo daño a nadie para que me hagan este daño tan grande. Mi esposo era alegre, cariñoso, muy atento; ahora me quedo sola con mi hijo”, expresó.

La mujer aseguró que no conocían a las personas señaladas por el caso y explicó que su familia se dedicaba a trabajar. También pidió que las autoridades actúen para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

“Pido justicia, por favor, a las autoridades, que no quede impune. Que detengan a esas personas para que no vuelva a suceder con otros lo mismo que le pasó a mi esposo”, reclamó.

Dos personas aprehendidas y un sospechoso prófugo

Villapando informó que dos personas fueron aprehendidas en relación con el crimen, mientras que una tercera continúa prófuga.

La esposa de la víctima señaló que los sospechosos permanecen a la espera de las pruebas de guantelete y que, una vez conocidos los resultados, se desarrollará la audiencia correspondiente. Sin embargo, indicó que todavía no recibió información sobre el avance del proceso.

“Hay dos personas aprehendidas y la tercera persona continúa prófuga. Necesito que hagan algo las autoridades, se los pido, por favor, que esto no quede así”, expresó.

Fue atacado cuando iba a tomar transporte público

De acuerdo con los datos del caso, Roy Tomicha salió de su vivienda con la intención de dirigirse a la carretera y abordar un transporte público hacia Montero, donde tenía previsto visitar a su madre enferma.

Sin embargo, durante el trayecto, en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte.

Mientras sus familiares y amigos lo despiden, su esposa insiste en que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables respondan ante la justicia.