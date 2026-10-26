El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, es uno de los tesoros naturales más importantes de Bolivia. Ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, alberga más de 1,5 millones de hectáreas de bosques, sabanas, ríos y mesetas que resguardan una extraordinaria biodiversidad.

Este refugio natural alberga miles de especies de plantas, cientos de aves y una variada fauna silvestre. Entre sus principales atractivos destacan las cataratas Arco Iris y Federico Ahlfeld, cuyas caídas de agua forman parte de la riqueza paisajística del parque.

Pese a su importancia ecológica, el parque enfrenta amenazas por los incendios forestales que afectan a los bosques de la Chiquitania. Las quemas ponen en riesgo la biodiversidad, contaminan el aire y destruyen los hábitats de numerosas especies.

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Felman Gómez, destacó la importancia de conservar esta reserva y fortalecer la coordinación entre instituciones para prevenir los incendios.

“Sin aire, sin oxígeno no hay vida; quienes purifican el oxígeno que respiramos son ellos”, afirmó al referirse a los bosques.

La autoridad también pidió mayor control y seguimiento de las quemas descontroladas, además de la intervención de la justicia para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Cataratas en el Parque Noel Kempff Mercado. Foto: Red Uno

Piden mayor participación en la protección

Gómez sostuvo que la conservación del área protegida requiere acciones conjuntas entre autoridades municipales, departamentales y nacionales, guardaparques, comunidades indígenas y la población.

Asimismo, expresó su intención de impulsar alianzas que permitan al municipio involucrarse más en la administración del parque, cuya gestión está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

“Si nosotros no hacemos algo por el parque, nadie lo hará”, manifestó el alcalde, quien llamó a la población a tomar conciencia sobre la importancia de proteger este patrimonio natural.

La prevención, la vigilancia permanente y la capacitación de brigadas para detectar incendios de manera temprana son algunas de las acciones necesarias para preservar el área protegida.

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado representa una riqueza natural que trasciende las fronteras de Bolivia. Su conservación es fundamental para proteger los bosques, el agua, el aire y la biodiversidad, así como para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este patrimonio.