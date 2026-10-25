La investigación por el feminicidio de Karen Lorena O. C., de 33 años, registra avances tras el hallazgo de su cuerpo enterrado en el patio trasero de una vivienda en Okinawa y la aprehensión de su concubino, Guillermo J. C., de 40 años, quien admitió haberla asfixiado, según informó la Fiscalía de Santa Cruz.

El informe preliminar de la autopsia estableció que la víctima murió por anoxia anóxica debido a compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por estrangulación. Además, determinó una data de muerte aproximada de seis meses, periodo que coincide con la desaparición de la mujer, reportada desde abril de 2026.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el caso avanzó después de que Alberto O. C., hermano de Karen, presentara una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Warnes, la madrugada del 24 de octubre.

El familiar explicó que su hermana había escuchado audios enviados por Freddy R. P., su cuñado, quien afirmaba que Karen no se encontraba trabajando en Chile y que su concubino le había quitado la vida.

Esta información permitió orientar las investigaciones hacia Guillermo J. C. y Freddy R. P., señalados en la denuncia por la desaparición de la mujer.

El cuerpo fue encontrado enterrado en una vivienda

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Felcv se trasladaron hasta la comunidad La Perdiz, en el municipio de Porongo, donde aprehendieron a Guillermo.

Posteriormente, el investigador asignado y personal de la División de Escena del Crimen llegaron hasta la Hacienda El Paisaje, en Okinawa. En el patio trasero de una vivienda encontraron el cuerpo de Karen enterrado y en estado de momificación.

Sospechoso señaló a un presunto cómplice

Según la Fiscalía, durante su declaración informativa policial, Guillermo admitió haber asfixiado a Karen y afirmó que Freddy R. P. habría participado cavando el hueco donde fue ocultado el cuerpo.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que el Ministerio Público abrió una investigación por feminicidio y dispuso la aprehensión del principal sospechoso. Las actuaciones buscan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Bolivia registra 70 víctimas de feminicidio

Según datos del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2026 se registraron 70 víctimas de feminicidio en el país.

La Paz encabeza la lista con 23 casos, seguida de Cochabamba con 14 y Santa Cruz con 12. También se reportaron ocho víctimas en Oruro, cuatro en Potosí, tres en Beni, tres en Chuquisaca, dos en Tarija y una en Pando.