Cochabamba: más de 400 mil estudiantes se beneficiarán con el Bono Juancito Pinto

Este lunes 26 de octubre comienza el pago del Bono Juancito Pinto en Bolivia, con un incremento de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. En Cochabamba, el beneficio llegará a más de 400.000 estudiantes, según informó el director departamental de Educación, Edgar Veizaga.

Explicó que el bono está destinado a estudiantes de los niveles primario, secundario y de educación especial, como incentivo a la permanencia escolar.

Veizaga indicó que los estudiantes cuyos padres o tutores hayan registrado una cuenta bancaria recibirán el depósito correspondiente o podrán acceder al beneficio mediante la aplicación Yasta.

En cambio, quienes no hayan registrado una cuenta deberán acudir a las entidades financieras habilitadas para realizar el cobro en el Banco Unión, previa presentación de los requisitos solicitados.

La autoridad educativa también señaló que se prevé publicar un cronograma de atención organizado según el número de cédula de identidad, con el objetivo de evitar filas y facilitar el cobro del beneficio.