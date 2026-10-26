¡Deja de pagar alquiler! Conoce los requisitos para acceder a una vivienda social

Para numerosas familias bolivianas, contar con una vivienda propia representa uno de sus principales sueños, pero los costos de construcción y la falta de recursos económicos pueden dificultar el acceso a una casa.

Sin embargo, existen programas estatales destinados a familias que no cuentan con una vivienda adecuada o necesitan mejorar las condiciones de su hogar.

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) ofrece distintas alternativas para construir, ampliar, renovar o acceder a una vivienda social, de acuerdo con las características de cada familia.

¿Tienes un terreno?

Una de las opciones es el Programa de Vivienda Nueva, destinado a familias que no tienen una casa propia, pero sí disponen de un lote donde podría ejecutarse la construcción.

La propia AEVIVIENDA menciona entre los posibles postulantes a familias que viven en alquiler, ocupan una vivienda prestada o comparten el hogar de sus padres o suegros.

Entre los requisitos básicos publicados por la entidad se encuentran ser boliviano mayor de edad, acreditar la propiedad del terreno y no haber recibido anteriormente un beneficio estatal de vivienda.

La agencia también realiza evaluaciones sociales y técnicas para determinar si corresponde incorporar a una familia a un proyecto.

¿No tienes terreno ni vivienda propia?

El Programa de Comunidades Urbanas contempla proyectos habitacionales que incluyen casas y departamentos desarrollados en áreas urbanas.

A diferencia de los proyectos de construcción en lote propio, esta alternativa está dirigida a personas que no registran propiedades inmobiliarias a su nombre.

Las viviendas pueden ofrecerse mediante pago al contado o crédito, por lo que los postulantes deben demostrar capacidad económica para asumir el costo.

Entre los requisitos figuran ser boliviano mayor de edad, no tener inmuebles registrados en Derechos Reales y no haber sido beneficiado anteriormente por un programa estatal de vivienda.

También puedes mejorar la casa que ya tienes

Las familias que cuentan con una vivienda, pero enfrentan condiciones de deterioro o hacinamiento, pueden consultar el Programa Cualitativo de Vivienda Social.

Esta modalidad permite ejecutar obras de mejoramiento, ampliación o renovación.

Entre las intervenciones pueden incluirse ambientes indispensables para una vida digna, como dormitorios, baños y cocinas, dependiendo de las condiciones del inmueble y el proyecto aprobado.

En determinados casos se aplica la autoconstrucción asistida, mediante la cual AEVIVIENDA proporciona materiales, capacitación y asistencia técnica, mientras los beneficiarios aportan mano de obra u otros recursos establecidos en el proyecto.

Existen alternativas para emergencias y familias vulnerables

AEVIVIENDA también contempla el Programa de Vivienda de Emergencia, destinado a familias cuyas casas fueron afectadas por desastres naturales.

Esta modalidad requiere procedimientos específicos, entre ellos la intervención de las autoridades territoriales y la evaluación técnica de los daños.

Por otra parte, el Programa de Atención Extraordinaria está orientado a responder a situaciones especiales de alta vulnerabilidad, sujetas a identificación y evaluación institucional.

Estos son los requisitos que debes conocer

Aunque las condiciones varían según el programa, existen criterios que se repiten en diferentes modalidades.

Entre ellos figuran ser ciudadano boliviano mayor de edad, acreditar la situación habitacional, presentar la documentación de identidad correspondiente y no haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales de vivienda, salvo las excepciones que pudieran establecerse.

Algunos proyectos también exigen contar con carga familiar, demostrar residencia en el lugar donde se desarrollará el programa o presentar documentos que acrediten la propiedad de un lote.

Para acceder a viviendas bajo modalidades de venta o crédito, se debe demostrar capacidad de pago.

Por eso, antes de reunir documentos, es importante consultar qué programa corresponde a la situación de cada familia.

AEVIVIENDA cuenta con canales oficiales para brindar orientación a las familias interesadas.

La línea gratuita de información es el 800-10-2373.