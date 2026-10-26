Accidente en Pailón: un camión choca contra otro vehículo y deja varios heridos

Un accidente de tránsito entre un camión y otro vehículo dejó varios heridos en inmediaciones de la tranca Sinaí, en el municipio de Pailón, al este del departamento de Santa Cruz.

De manera preliminar, se conoce que el camión habría invadido el carril contrario y chocó contra el otro motorizado. Por la fuerza del impacto, el vehículo quedó comprimido de frente contra el camión.

Testigos del hecho relataron que una mujer quedó atrapada en el vehículo tras la colisión. Ambos motorizados presentan daños materiales de consideración.

Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre las circunstancias del accidente ni detalles precisos sobre el estado de salud de los heridos. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información sobre lo ocurrido.