Exjefe de Inteligencia teme por su familia tras ser enviado a Patacamaya

El exdirector nacional de Inteligencia de la Policía, Juan Marcelo Ferrufino, afirmó que teme por la seguridad de su familia y que su imagen pública está deteriorada, tras ser imputado por la presunta sustracción de maletas con dinero durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Durante su audiencia de medidas cautelares, el exjefe policial expresó entre lágrimas su preocupación por su esposa, sus hijas y los efectivos que estuvieron bajo su mando. También expresó que teme por su vida mientras permanece detenido.

“Hoy día, ahora, aquí, en una celda, donde mi imagen está deteriorada, me doy cuenta de que ese policía tenía razón”, expresó, según un video de la audiencia.

Ferrufino hizo referencia a comentarios que, según relató, escuchó después de la captura de Marset, el 13 de marzo de 2026, cuando algunos integrantes de otro grupo policial cuestionaron los riesgos de la operación. En ese momento, dijo, consideró esas expresiones como una broma.

Afirma que los policías desconocían los detalles

Aseguró que los efectivos del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) que participaron en la captura de Marset no conocían previamente el destino ni los detalles de la operación.

“Ningún elemento del GEAT sabía dónde se estaba yendo cuando se ha capturado a Marset, le aseguro. Ningún elemento que estaba conmigo en la operación tampoco sabía dónde estaba yendo y qué estaba haciendo”, remarcó.

El exdirector de Inteligencia también recordó que, después de la captura, escuchó comentarios de un policía que habría cuestionado a su superior por haberlos enviado a una situación de peligro. Según relató, en ese momento tomó la expresión con humor, pero ahora, desde su detención, considera que el reclamo tenía sentido.

“Cuando nos reunimos alguna vez me han indicado a mí que cuando le han capturado a Marset han dicho al teniente coronel Correa: ¿por qué nos ha mandado a morir? Y yo me he reído en ese momento. Pero hoy día, ahora, sentado aquí, en una celda, donde mi imagen está deteriorada, me doy cuenta que ese policía tenía razón”, señaló.

Pide revisar un video sobre su actuación

El exjefe policial rechazó las acusaciones y solicitó que se revise un video que, según indicó, fue remitido mediante la secretaría correspondiente y que, a su juicio, puede aportar elementos sobre su comportamiento durante el procedimiento.

“Por favor, ese vídeo va a dar luces a usted de cómo he negociado. Soy negociador experto certificado. No puedo abandonar una negociación”, afirmó.

Ferrufino sostuvo que no habría interrumpido una negociación ni puesto en riesgo a su equipo para sustraer bienes, como presuntamente señalan el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.

“Soy un hombre entrenado, soy un hombre que ha dado su vida a la institución, y ahora me están tomando como un número más”, agregó.

Investigación por la presunta sustracción de maletas

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo. La Fiscalía sostiene que habría participado en el retiro de maletas y otros objetos del inmueble donde fue capturado Marset, sin que estos fueran registrados formalmente en los procedimientos de inventario y custodia.

Entre los elementos de la investigación figura un video de una cámara de seguridad, en el que presuntamente se observa a policías retirando equipaje del inmueble.

La Justicia dispuso seis meses de detención preventiva para Ferrufino en el penal de Patacamaya, mientras continúan las investigaciones. La defensa presentó una apelación contra la determinación judicial.