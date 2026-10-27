Tres presuntos ladrones de mineral mueren por intoxicación en mina de Huanuni

Tres hombres que presuntamente entraron a robar mineral a uno de los principales yacimientos de estaño de Bolivia, en la región andina de Oruro (oeste), fallecieron tras inhalar gases tóxicos en el lugar y otros cuatro reciben atención médica por las mismas causas, informó este lunes la Policía.



El suceso ocurrió en el nivel 360 de la mina Huanuni, operada por la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH), dijo a la prensa el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Oruro, Roger Montaño.



"Hasta el momento son tres personas las que han fallecido en el interior de la mina por los gases tóxicos que existen" en el lugar, indicó el jefe policial.



El primer cuerpo fue hallado el domingo al mediodía y otros dos fallecidos fueron encontrados este lunes en la mañana, precisó el director regional de la Felcc.



Según Montaño, otras cuatro personas fueron evacuadas al hospital de Huanuni y "están en observación médica".



El funcionario indicó que los fallecidos y los cuatro intoxicados "no son personal" de la EMH, sino que se presume que "son personas que entran a robar el mineral", también llamados "jucus".



Montaño agregó que la unidad policial que lidera realiza una investigación para verificar si más personas fueron afectadas por la intoxicación en la mina y también para determinar las identidades de los fallecidos "y la capacidad que tenían estas personas para ingresar y poder sacar el mineral".



La mina Huanuni se encuentra en la localidad homónima, a unos 47 kilómetros de la ciudad de Oruro.



Los problemas por el robo de mineral son constantes en Huanuni, lo que ha derivado en varios enfrentamientos entre militares y trabajadores de la EMH con los "jucus".



El Ejército está a cargo desde 2008 de la seguridad externa en la mina Huanuni, mientras que la Policía se encarga de la vigilancia en el interior del yacimiento. EFE