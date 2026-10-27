“Que empiece a responder”: Saavedra exige que Jhonny se presente a su audiencia

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó que Jhonny Fernández deberá presentarse este martes, a las 12:00, en el Palacio de Justicia, por el caso de presunta malversación de fondos que involucra más de Bs 190 millones.

A través de sus redes sociales, Saavedra señaló que la audiencia, que inicialmente había sido reprogramada para el 9 de noviembre, fue adelantada para este martes, luego de que se cuestionara la justificación presentada para suspender la anterior audiencia.

“Mañana Jhonny Fernández va a estar sentado frente a la justicia. ¿Se acuerdan ustedes de la audiencia que se suspendió la semana pasada? Porque supuestamente el abogado estaba afónico. Bueno, no es nomás decir estoy afónico y que se suspenda. Hay que demostrarlo. Y finalmente no pudieron hacerlo. Así lo certifica esta documentación y las instancias respectivas”, manifestó.

Según explicó Saavedra, la denuncia está vinculada a créditos y deudas contraídos a nombre del municipio, por más de Bs 190 millones, que —de acuerdo con sus declaraciones— no se habrían traducido en la ejecución de las obras previstas.

Entre los proyectos mencionados está el viaducto de la doble vía a La Guardia y cuarto anillo, cuya construcción, afirmó, no se concretó.

“En este momento no hay el viaducto, no hay la plata, solo una enorme deuda que tenemos que pagar todos los ciudadanos de esta ciudad hasta el 2030”, sostuvo.

Finalmente, Saavedra expresó su expectativa de que la audiencia permita avanzar en el proceso judicial y determinar las responsabilidades correspondientes.

“El día de mañana se abre nuevamente la posibilidad de que la justicia empiece a darnos certeza a quienes exigimos que quienes le han hecho daño a esta ciudad empiecen a responder”, concluyó.