Incautan el vehículo y valiosos bienes de capo del PCC en Concepción

En el marco de las investigaciones desatadas tras el violento hecho de sangre registrado el pasado 24 de octubre a las 16:30, la Policía Boliviana ejecutó la incautación del vehículo perteneciente al criminal conocido como Engri Júnior de Almeida Maia en Concepción, Santa Cruz. Las unidades investigativas retiraron el motorizado de la escena y lo trasladaron directamente hacia la residencia donde habitaba el sujeto, ubicada a 25 minutos del centro urbano.

Durante los actuados desarrollados en el inmueble, los efectivos policiales recopilaron una importante cantidad de elementos materiales para fortalecer el caso. Además del secuestro del vehículo principal, el personal especializado incautó computadoras, teléfonos celulares, joyas y diversas pertenencias de valor que el investigado mantenía resguardadas en la zona.

Un fuerte contingente policial procedente de la EPI de San Ramón, San Javier y áreas aledañas mantiene desplegado un cerco de seguridad en todo el municipio. El objetivo principal de los uniformados radica en dar con el paradero de los autores del ataque y capturar a tres prófugos.

La presencia no detectada de un criminal de esta peligrosidad en la zona generó una profunda inquietud entre los comunarios e instituciones locales. Los pobladores expresaron su sorpresa al enterarse de la permanencia del brasileño y manifestaron su preocupación por el tipo de personas que residen de manera clandestina en el territorio.

Ante la gravedad del suceso, diferentes organizaciones sociales y juntas vecinales se pronunciaron para exigir acciones inmediatas a los organismos de seguridad. La ciudadanía demandó un riguroso incremento en los controles de ingreso y permanencia de personas extranjeras o sospechosas dentro de la jurisdicción de Concepción.