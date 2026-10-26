Santa Cruz se viste de verde: inician campaña de arborización en el Día contra el Cambio Climático

En un esfuerzo por transformar a Santa Cruz de la Sierra en una ciudad más sostenible, con un aire más puro y libre de contaminación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Alcaldía cruceña, en alianza con la organización juvenil Casa de la Juventud, llevó a cabo este fin de semana una masiva jornada de arborización. La actividad, desarrollada en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, tuvo como epicentro el Parque de las Flores, ubicado sobre el tercer anillo externo en la zona del Antiguo Mercado Abasto.

La iniciativa busca devolverle la vida vegetal al espacio urbano mediante la siembra de árboles nativos y marca el inicio de un trabajo coordinado para promover la conservación del arbolado en la capital oriental. Durante la jornada, decenas de voluntarios y autoridades se desplegaron con palas y plantines para reforestar esta concurrida zona de la ciudad, impulsando un modelo de desarrollo responsable con la naturaleza.

Juan Carlos Áñez, director de Medio Ambiente del municipio, destacó con entusiasmo la masiva participación de las nuevas generaciones en esta causa ecológica. La autoridad explicó que el propósito central es crear corredores biológicos que conecten los bosques urbanos y faciliten el flujo libre de la biodiversidad local.

Asimismo, remarcó la importancia de plantar especies nativas en esta fecha especial para hacer frente al calentamiento global y recordó que el cuidado de la naturaleza es un compromiso colectivo que requiere el esfuerzo de todos los ciudadanos.