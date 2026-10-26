“Se aprovechan del pequeño productor”: Cao denuncia presunta red de corrupción

Klaus Frerking, presidente de la CAO, alertó sobre presuntos cobros irregulares que perjudican al sector, en este sentido señaló que “estamos recibiendo la denuncia de una red de corrupción, de una red que se aprovecha de ese pequeño productor del norte cruceño”. Además, indicó que el sector agrícola enfrenta un severo daño económico debido al incumplimiento de pagos por parte de firmas denunciadas.

Ante la falta de avances en las investigaciones previas, Frerking sostuvo que “nosotros queremos hacer un llamado al fiscal departamental de Santa Cruz, al nuevo fiscal, al doctor Jimmy López, que por favor los atienda, tome cartas en el asunto”. Los afectados reclaman la apertura de los procesos penales para frenar la situación en las provincias del departamento.

En este contexto, Frerking advirtió que la institución exige el esclarecimiento de estos hechos al señalar que “la Cámara Agropecuaria quiere transparencia, quiere la posibilidad de seguir trabajando”. En este sentido, indicó que la afectación económica supera los cincuenta millones de bolivianos y compromete la inversión efectuada en más de seis mil toneladas de producción agrícola.

Afectación a más de un centenar de familias

Al enfatizar la urgencia de respaldar a los afectados, el máximo ejecutivo de la CAO señaló que “exigimos a la Fiscalía que tome cartas en el asunto y que los ayude”. De acuerdo a Frerking, esta situación compromete el trabajo de más de cien productores que arriesgaron sus recursos en maquinaria, diésel e insumos agroquímicos.