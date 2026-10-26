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¡El terror se viste de solidaridad! Bomberos UUBR abrirán una aterradora "Casita del Terror" para ayudar

Sustos que salvan vidas: La estación de bomberos cambia las emergencias por el miedo este 31 de octubre.

Red Uno de Bolivia

26/10/2026 17:49

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¡El terror se viste de solidaridad! Bomberos UUBR abrirán una aterradora "Casita del Terror" para ayudar
Santa Cruz, Bolivia

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Este próximo 31 de octubre, la valentía de los rescatistas se pondrá a prueba de una manera muy diferente. La Estación de Bomberos Voluntarios UUBR se convertirá en el escenario de una pesadilla hecha realidad: una impactante "Casita del Terror" que promete congelar la sangre de los visitantes, combinando la adrenalina de Halloween con el espíritu solidario que caracteriza a esta institución de servicio a la comunidad.

Lejos de atender llamados de auxilio habituales, los bomberos abrirán las puertas de su base para recibir a familias, jóvenes y vecinos en una noche donde el miedo, las sorpresas y la diversión serán los protagonistas absolutos.

¿Te atreves a entrar? Esto es lo que debes saber

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen vivir una experiencia escalofriante a beneficio de la comunidad. Los datos clave del evento son los siguientes:

  • Fecha: 31 de octubre.

  • Hora: Desde las 18:00.

  • Lugar: Estación de Bomberos Voluntarios UUBR.

  • Dirección exacta: Doble Vía a la Guardia (entre 5to y 6to anillo), Av. Unzaga de la Vega esq. Calle Blenda, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

  • Entrada: ¡Gratis! (Se recomienda la supervisión de padres o tutores para los menores de 10 años).

Solidaridad bajo cero: Uniendo fuerzas entre sustos y sonrisas

Más allá de los disfraces, las calaveras y la escenografía tenebrosa que transformará los vehículos y las instalaciones de rescate, esta iniciativa busca fortalecer los lazos de solidaridad entre los bomberos voluntarios y el barrio UV 120, además de toda la ciudadanía cruceña.

Los organizadores invitan a la población a sumarse a esta gran fiesta llena de miedos compartidos, demostrando que el apoyo a los bomberos voluntarios también se puede celebrar de una forma creativa, uniendo a la familia en una noche inolvidable.

¿Vas a entrar... o te vas a quedar afuera? ¡Te esperan este 31 de octubre, si te atreves!

¡El terror se viste de solidaridad! Bomberos UUBR abrirán una aterradora "Casita del Terror" para ayudar


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