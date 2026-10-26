Oshin Santos Santos, una ciudadana boliviana de 30 años, falleció tras sufrir una violenta agresión en Melipilla, en la Región Metropolitana de Chile. Su familia denuncia que fue atacada cuando buscaba trabajo, despojada de su dinero y abandonada con lesiones graves. Ahora, sus seres queridos piden justicia y ayuda para trasladar sus restos hasta Oruro.

Según los antecedentes difundidos por medios locales, la mujer habría sido abordada por desconocidos que se movilizaban en una furgoneta blanca y le ofrecieron una oportunidad laboral. Posteriormente, habría sufrido una agresión física y el robo de más de un millón de pesos chilenos, antes de ser abandonada en un basural.

La víctima quedó en coma y, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció el 24 de octubre, al mediodía, según la información compartida por su familia. Las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades deberán ser establecidas por las autoridades chilenas.

Su hermana pide justicia

La hermana de Oshin viajó desde Oruro hasta Melipilla para acompañarla durante sus últimas horas. En un testimonio difundido por NTV Noticias Melipilla, describió las condiciones precarias en las que vivía la joven mientras trabajaba para ayudar económicamente a sus dos hijos, quienes permanecen en Bolivia.

“Estoy durmiendo ahora en su pieza, un cuarto más pequeño que mi baño. Mi baño es tres veces más grande que eso”, relató.

También recordó a Oshin como una mujer trabajadora y aseguró que no tenía lujos. “Oshin era muy buena persona, muy trabajadora. No tenía ni un zapato nuevo. No es justo que les hagan esto”, expresó entre lágrimas.

La familiar manifestó su preocupación por el avance de la investigación y pidió que el caso tenga repercusión tanto en Chile como en Bolivia.

“Por favor, hagan esto viral, que se expanda por todo Chile y Bolivia. Quiero que me ayuden, porque si alguien no tiene contactos, no tiene dinero, no va a encontrar justicia”, sostuvo.

Piden apoyo para trasladar sus restos a Oruro

La familia necesita reunir recursos para repatriar el cuerpo de Oshin y darle sepultura junto a sus seres queridos. De acuerdo con lo expuesto durante la cobertura de NTV Noticias Melipilla, el traslado podría costar aproximadamente tres millones de pesos chilenos.

La situación representa una dificultad económica para sus familiares, que además solicitan orientación jurídica para conocer las diligencias investigativas y evaluar las acciones legales que correspondan.

Video a cargo de NTV Noticias Melipilla

En paralelo, se hizo un llamado a las autoridades de Melipilla, a la Delegación Presidencial Provincial y a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para que consideren brindar acompañamiento y asesoramiento a la familia.

La investigación debe esclarecer el ataque

La Fiscalía y la Policía de Chile investigan las circunstancias en las que ocurrió la agresión y buscan establecer la identidad de los posibles responsables. Hasta la información difundida por los medios locales, no se habían precisado públicamente los resultados de las diligencias ni la situación de posibles detenidos.

Mientras espera respuestas, la familia insiste en que el caso no quede en el olvido. Oshin dejó dos hijos en Bolivia y sus seres queridos buscan trasladar sus restos a Oruro para despedirla.

La familia pide colaboración económica para cubrir los gastos de repatriación. Quienes no puedan aportar dinero también pueden ayudar compartiendo el pedido de solidaridad para que llegue a más personas.