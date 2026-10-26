La cantante boliviana Luzmila Carpio recibió el prestigioso WOMEX Artist Award 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes de la música del mundo, durante una emotiva ceremonia celebrada el domingo 25 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, España.

La artista, nacida en el norte de Potosí, fue ovacionada por el público y dedicó simbólicamente el galardón a las mujeres que transmitieron los conocimientos, las melodías y las tradiciones ancestrales de su pueblo.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo cuando Luzmila recordó las enseñanzas de su madre y explicó cómo nació su conexión con la música.

“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”, expresó.

La intérprete destacó la importancia de escuchar los sonidos del entorno natural, una influencia que ha acompañado su obra durante décadas.

Su música, profundamente vinculada a la cultura quechua, incorpora melodías inspiradas en las aves de los Andes, la vida comunitaria y los saberes ancestrales.

Al recibir la distinción, Carpio compartió su alegría con las generaciones de mujeres que mantuvieron viva la cultura indígena mediante el canto y la transmisión oral de conocimientos.

“Nuestras madres y abuelas”, expresó al dedicarles simbólicamente el reconocimiento.

Luzmila Carpio recibe prestigioso premio mundial y dedica su triunfo a las madres y abuelas. Foto WOMEX.

La artista también agradeció a los organizadores del encuentro internacional.

“Siento una profunda emoción, gracias Womex por escuchar nuestras voces”, manifestó ante los asistentes.

Sus palabras destacaron que el galardón no representa únicamente una conquista personal, sino también una oportunidad para visibilizar las expresiones culturales de los pueblos originarios de Bolivia.

El WOMEX Artist Award 2026 reconoce la trayectoria de Luzmila Carpio, quien ha dedicado más de medio siglo a preservar, interpretar y difundir la música de los Andes.

Su carrera incluye más de 25 álbumes y presentaciones en escenarios internacionales, donde ha combinado cantos tradicionales quechuas con propuestas musicales contemporáneas.

La organización WOMEX destacó su papel como embajadora cultural de Bolivia, su excelencia artística y su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y el medioambiente.

A través de su música, Carpio ha demostrado que las tradiciones ancestrales pueden mantenerse vivas y dialogar con nuevas generaciones y estilos musicales.