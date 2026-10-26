Bajo fuerte custodia policial: trasladan a Ferrufino al penal de Patacamaya por el caso Marset

El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exjefe de Inteligencia de la Felcn, fue conducido bajo custodia policial hasta el recinto penitenciario de Patacamaya, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva.

La medida fue dispuesta por la Justicia durante la audiencia cautelar realizada el domingo 25 de octubre, en el marco de las investigaciones por la presunta desaparición de maletas con dinero y otros objetos de valor durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La decisión se produjo después de su aprehensión, realizada el viernes 23 de octubre en La Paz, y de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público.

Ferrufino permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones y se tramita la apelación presentada por su defensa.

El proceso está relacionado con el operativo del 13 de marzo de 2026, cuando Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra.

Según la hipótesis de la Fiscalía, varias maletas que presuntamente contenían dinero en efectivo y otros objetos de valor habrían sido retiradas del inmueble sin cumplir los procedimientos correspondientes de registro, inventario y custodia.

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.

Foto APG.