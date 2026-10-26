Miles de familias ya cobran bs 300 por estudiante en Bolivia

Desde este lunes 26 de octubre, padres, madres y tutores de estudiantes beneficiarios pueden acceder al incentivo escolar mediante las modalidades habilitadas para la gestión 2026.

El pago comenzó con una novedad importante: el bono aumentó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante, lo que representa un incremento del 50% respecto a la gestión anterior.

El beneficio está destinado a estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, además de alumnos de centros de educación especial que cumplan los requisitos del programa.

Durante el acto de inicio del pago en La Paz, el presidente Rodrigo Paz informó que más de 176.000 padres, madres y tutores habían accedido al bono mediante abonos en cuenta y transferencias digitales.

Según el mandatario, alrededor de 100.000 de esos cobros se realizaron mediante mecanismos digitales.

El Gobierno destacó estas alternativas como parte de los esfuerzos para facilitar la entrega del incentivo y reducir las filas en las entidades financieras.

Para 2026, la previsión oficial es beneficiar a más de 2,25 millones de estudiantes en todo el territorio nacional.

Para evitar largas filas y aglomeraciones, el Ministerio de Educación estableció un cronograma de cobro presencial que se aplica en las áreas urbanas.

La primera semana, comprendida entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, corresponde a los padres, madres o tutores registrados cuyos números de cédula de identidad terminan en 1 y 2.

Durante las siguientes semanas, los pagos continuarán de forma escalonada hasta completar todas las terminaciones de carnet.

Tres modalidades para recibir los Bs 300

Este año se habilitaron tres formas principales de pago.

La primera es el cobro presencial en las entidades financieras autorizadas, incluida la red del Banco Unión, donde el titular deberá presentar su cédula de identidad física y vigente. Es recomendable llevar también una fotocopia simple cuando el punto de pago la solicite.

La segunda alternativa es el depósito en una cuenta bancaria del Banco Unión, para quienes seleccionaron previamente esa modalidad.

La tercera es la billetera móvil Yasta, que permite acceder al dinero directamente desde el teléfono celular.

Para utilizar Yasta es necesario haber elegido esta forma de pago durante el registro previo en la unidad educativa. Descargar la aplicación después no habilita automáticamente el bono.