¿Qué dijo Rodrigo Paz sobre el currículo educativo en Bolivia?

El presidente Rodrigo Paz propuso al magisterio establecer un currículo educativo dividido en un 50% de contenidos nacionales y un 50% contextualizado a las necesidades de cada región, como parte de un acuerdo para impulsar cambios en la educación boliviana.

Durante el lanzamiento del pago del Bono Juancito Pinto 2026, el mandatario planteó combinar materias comunes para todos los estudiantes del país con contenidos que permitan aprovechar las particularidades y potencialidades de cada departamento.

“El 50% de la currícula, vuelvo a reiterar el ejemplo de La Paz o puede ser Santa Cruz o puede ser Tarija, tiene que ser en fundamento de la historia transversal de todos los bolivianos, de materias que tienen que ser transversales, matemáticas, química, física, geografía, historia, pero el otro 50% tiene que tener y aprovechar cómo potenciamos nuestro recurso humano en cada región”, manifestó.

Currículo nacional y contenidos regionales

La propuesta contempla mantener una base común de conocimientos para los estudiantes de todo el país y destinar la otra mitad del currículo a contenidos contextualizados según la realidad y las necesidades de cada región.

El planteamiento fue presentado como parte de una agenda de transformación educativa que también incluye la evaluación de los aprendizajes y el fortalecimiento de la capacitación de los maestros.

Paz señaló la necesidad de trabajar de manera coordinada con el magisterio para definir los cambios y avanzar hacia un sistema educativo que responda tanto a las necesidades nacionales como a las particularidades regionales.

Formación docente y conectividad

El mandatario también mencionó la capacitación de los profesores y la digitalización como componentes de la reforma educativa. En ese marco, hizo referencia a recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinados, según su exposición, a la formación docente y a la incorporación de herramientas digitales.

Asimismo, se refirió a la expansión de la conectividad en unidades educativas mediante antenas de Starlink. Indicó que ya se instalaron miles de equipos y planteó ampliar su alcance.

Certificados de bachillerato gratuitos y digitales

Entre los anuncios vinculados al sistema educativo, Paz informó que los certificados de bachillerato serán gratuitos y digitales, con un código QR para facilitar su verificación.

Las propuestas forman parte de los planteamientos del Gobierno para modificar aspectos del sistema educativo, aunque su aplicación dependerá de las medidas que se definan y de la coordinación con el magisterio.