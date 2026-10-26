Cochabamba: demuelen construcciones en la Oquendo y cierran vías por los trabajos

La Alcaldía de Cochabamba ejecuta trabajos de demolición controlada en la avenida Oquendo y la calle Bolívar como parte del proyecto de ampliación de esta vía.

Las labores se realizan con maquinaria pesada y han generado congestionamiento vehicular en el sector, debido al cierre de la ruta de la avenida Oquendo y la calle Sucre.

Durante la intervención, algunos vecinos colocaron letreros para expresar su preocupación por la ejecución de las obras. Uno de ellos señala: “Queremos una obra completa, no una demolición improvisada”.

Al respecto, el director de Bienes Municipales de la Alcaldía, Wilson Espinoza, afirmó que la oposición a la ampliación habría disminuido y aseguró que actualmente se trabaja de manera coordinada con los propietarios de los predios.

“Hace cuatro meses, un día como hoy, estuvimos acá hablando con los propietarios. Hoy han sido ellos los que han permitido la demolición controlada. Nos han pedido que salvemos algunas ventanas y puertas”, aseveró.

Espinoza indicó que al inicio hubo cierta confusión, pero sostuvo que ahora existe coordinación con los propietarios. También aseguró que el municipio cuenta con títulos, folios y documentación relacionada con los predios intervenidos.

Demolición controlada y coordinación institucional

Explicó que los trabajos buscan reducir los daños y recuperar algunos materiales de las construcciones, como calaminas, puertas y ventanas.

En el lugar participan distintas dependencias e instituciones, entre ellas la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Obras Públicas, Semapa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Elfec. Según Espinoza, la coordinación es necesaria debido a la presencia de infraestructura de servicios básicos y de un poste de alta tensión en el sector.

De acuerdo con Espinoza, el proyecto contempla la ampliación de la avenida Oquendo con tres carriles de norte a sur y otros tres de sur a norte, además de una ciclovía central.

El director de Bienes Municipales aseguró que existe un proyecto a diseño final y que la inversión prevista supera los 60 millones de bolivianos. Para esta jornada están previstas nueve demoliciones, pese a los reclamos de algunos vecinos, quienes cuestionan la falta de compensación por los predios afectados.