Adelantan para este martes la audiencia de Jhonny Fernández por Bs 191 millones

La audiencia de medidas cautelares del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, que había sido postergada hasta el 9 de noviembre, fue adelantada para este martes 27 de octubre de 2026, según información atribuida al actual alcalde cruceño, Manuel Saavedra.

Fernández es investigado por la presunta malversación de aproximadamente 191 millones de bolivianos provenientes de créditos municipales destinados a la ejecución de obras públicas.

El cambio de fecha se conoce después de la controversia generada por la suspensión de la audiencia prevista para el jueves 22 de octubre.

La audiencia cautelar debía desarrollarse inicialmente el pasado jueves en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal de Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a que el abogado defensor de Fernández presentó problemas de salud que le impedían intervenir con normalidad.

En ese momento, la Justicia fijó el lunes 9 de noviembre como nueva fecha.

Ahora, según el anuncio atribuido a Saavedra, la comparecencia del exalcalde está prevista para este martes 27 de octubre.

El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales destinados a la ejecución de obras públicas.

La investigación comprende fondos vinculados a 17 proyectos municipales, entre ellos el viaducto del cuarto anillo y obras relacionadas con la doble vía a La Guardia.

Las autoridades buscan establecer cómo fueron utilizados los recursos provenientes de los créditos y si existió una modificación irregular de su destino.

La Fiscalía imputó a Fernández por el presunto delito de malversación de fondos.