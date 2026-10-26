Feria de Todos Santos: analizan reubicar a 200 comerciantes en Cochabamba

El traslado de la tradicional Feria de Todos Santos en Cochabamba todavía no está definido. El intendente municipal, Enrique Navia, informó que se espera llegar a una decisión durante una reunión prevista para este lunes, en la que se analizará dónde se instalarán los comerciantes que ofrecen masitas y otros productos para la festividad.

“Esperamos que hoy se defina y el tiempo que van a estar”, remarcó. Hasta el año pasado, la feria se instalaba en la calle Brasil, entre Lanza y San Martín, donde se comercializan masitas, t’antawawas, dulces, coronas y otros artículos para el armado de las mesas de las almas.

Navia explicó que se analiza trasladar a los comerciantes a la plaza San Sebastián, que sería el único punto habilitado para la venta de masitas. Los comerciantes de la calle Punata también tendrían que instalarse en ese lugar.

“Estamos particularmente hablando de la Brasil, Lanza, parte de la San Martín; estamos hablando más o menos de 200 comerciantes y vecinos que están por el sector”, indicó.

La propuesta contempla también la zona de La Coronilla como parte de los espacios previstos para la feria, aunque la decisión final dependerá de los resultados de la reunión.

Comerciantes querían instalarse desde este lunes

El intendente señaló que los comerciantes pretendían comenzar a instalarse desde este lunes; sin embargo, explicó que no se puede permitir que las actividades obstaculicen las vías de la ciudad.

La reunión busca definir si se concretará el traslado de la feria y cuánto tiempo podrán permanecer los comerciantes en los espacios que se habiliten para la venta durante Todos Santos.