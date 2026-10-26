Hallan 14 celulares, Bs 10.000, alcohol y sustancias controladas en el penal de El Abra

Un operativo sorpresa en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, permitió hallar 14 celulares, Bs 10.000 en poder de un interno, además de envoltorios con sustancias que se presume serían cocaína y marihuana, informó el comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros.

La intervención fue ejecutada por autoridades policiales y penitenciarias con el objetivo de detectar e incautar objetos prohibidos, sustancias controladas y elementos que representen un riesgo para la seguridad del recinto carcelario.

Según el informe oficial, durante el operativo se encontraron los siguientes objetos y sustancias:

14 celulares.

Bs 10.000 que estaban en poder de uno de los internos.

230 sobres con una sustancia blanquecina, con olor y características similares a la cocaína.

82 envoltorios con una sustancia verduzca, con características similares a la marihuana.

11 cargadores de celular.

Tres parlantes.

30 bolsas que contenían alcohol y siete botellas de alcohol.

Tijeras y cuchillos.

Cinco objetos punzocortantes elaborados de manera artesanal.

El comandante policial destacó especialmente el hallazgo de armas fabricadas artesanalmente, debido al riesgo que podrían representar dentro del recinto penitenciario.

“Llama la atención la fabricación de armas artesanales con la finalidad de causar algún tipo de daño o fuga”, dijo.

Investigan el origen de los Bs 10.000

Ontiveros informó que se inició una investigación para determinar la procedencia del dinero encontrado en poder de uno de los privados de libertad.

“Estamos en proceso de investigación para determinar de dónde tiene esa cantidad de plata el reo”, señaló. Asimismo, indicó que los informes del operativo serán remitidos a Régimen Penitenciario y posteriormente al juzgado correspondiente, con el propósito de que se evalúe la situación de los internos involucrados.

Buscan prevenir hechos delictivos en el penal

El comandante explicó que este tipo de intervenciones responde a la necesidad de mantener controles permanentes en los centros penitenciarios para prevenir hechos delictivos y proteger la integridad de las personas que se encuentran en el penal.

“Realizamos todos los días controles, pero ellos se dan formas para ingresar estos objetos y sustancias”, afirmó Ontiveros.

Las autoridades buscan reforzar la seguridad en El Abra mediante estas requisas, ante el ingreso de celulares, sustancias y objetos prohibidos que podrían poner en riesgo el orden y la seguridad dentro del recinto.