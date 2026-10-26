¡Bolivia busca a sus mejores chocolateros! Llega el Festival del Chocolate 2026 a Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para endulzar la llegada de la Navidad. Del 18 al 20 de diciembre de 2026, de 17:00 a 24:00 horas, el Ex Colegio Santa Ana será el epicentro del 2do Festival del Chocolate 2026, un gran evento familiar con entrada libre que espera convocatoria masiva.

Tras el éxito de su primera edición, el festival vuelve con una meta clara: impulsar la industria y el talento local. Así lo confirmó su vocero organizador, Miguel Ángel Cuéllar, quien anunció la apertura oficial de inscripciones para emprendedores y empresas del rubro.

"Queremos que los emprendedores y las marcas tengan acceso privilegiado a un público que busca experiencias y regalos de fin de año. Es una vitrina directa frente a familias, grupos de amigos y consumidores locales en la fecha de mayor consumo del año", señaló Cuéllar.

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La propuesta es un ecosistema comercial vibrante de sabores. Se proyectan más de 30 expositores y más de 20 rubros con productos en base a chocolate: chocolatería artesanal, emprendimientos de chocolate 100% cacao boliviano, productores de chocolates silvestres del país y empresas importadoras de marcas y chocolate premium.

El evento se ubica estratégicamente a pasos de la Plaza 24 de Septiembre, aprovechando el tráfico natural de las fiestas de Navidad. "Donde abunda el chocolate, abunda la felicidad" será el concepto: un espacio diferente donde el chocolate es protagonista en todos sus usos y formas.

Para inscripciones y requisitos, contactar a la organización del Festival del Chocolate 2026. Celular 76346387- 75026950 - @festivaldelchocolat