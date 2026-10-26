Bombero Fest: organizadores aclaran suspensión y aseguran que el evento se desarrollará

Tras las dudas que surgieron en redes sociales por la supuesta suspensión del Bombero Fest, los organizadores aclararon la situación y aseguraron que el proyecto continuará en beneficio de los bomberos voluntarios de Santa Cruz.

Señalaron que lo ocurrido se debió a una falta de comunicación y a factores externos que impidieron realizar el evento en la fecha prevista. Entre ellos mencionaron las condiciones climatológicas y la falta de apoyo de algunas personas que inicialmente se habían comprometido a colaborar.

“El evento se ha planificado en su momento. No se pudo hacer por ciertos problemas. No problemas nuestros como personas, sino el tema del factor climatológico y el hecho de que a veces la gente dice apoyar, pero pues no apoya”, explicó la organizadora.

Aseguraron que no existe ninguna irregularidad y pidieron frenar las publicaciones que, según manifestaron, perjudican la imagen de las personas involucradas.

“Para la tranquilidad de la población, todo está bien, no hay nada raro aquí, como algunos se empezaron a imaginar por ahí”, sostuvo un capitán de bomberos.

El Bombero Fest tendrá una nueva fecha

Aunque todavía no se anunció una fecha para la realización del evento, los involucrados confirmaron que el proyecto seguirá adelante e invitaron a la población a sumarse a la iniciativa solidaria.

“Esta vez, cuando se vuelva a hacer el evento, pedimos a la población que se sume a esto, que no solo sirva para el chisme, que no solo sirva para el hate, sino que realmente ayude a quienes necesitan ayuda”, manifestó la organización.

Finalmente, reiteraron que el objetivo del Bombero Fest es recaudar apoyo para los bomberos voluntarios de Santa Cruz y convocaron a la ciudadanía a colaborar con las próximas actividades.