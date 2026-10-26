Aprehenden a Juan Carlos Huarachi en Oruro tras revocatoria de su detención domiciliaria

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue aprehendido este lunes en Oruro, luego de que la Justicia revocara la detención domiciliaria que cumplía dentro del caso de presuntas coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, la aprehensión fue ejecutada por agentes encubiertos después de las 9:00 de esta jornada.

De la cárcel a la detención domiciliaria

Huarachi había sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva el 24 de abril, cuando el Juzgado Anticorrupción Octavo de La Paz dispuso que cumpliera detención domiciliaria sin salida laboral en Oruro.

La decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante, que observaron la documentación presentada por la defensa para desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización. También se cuestionó que no se hubiera fijado una fianza.

La Justicia revocó la medida

A fines de mayo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó la detención domiciliaria del exdirigente. La aprehensión registrada este lunes se produce después de esa determinación judicial.

¿De qué se acusa a Huarachi?

El exejecutivo de la COB fue enviado en noviembre a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, dentro de la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El caso se inició tras la detección de depósitos en sus cuentas bancarias presuntamente no justificados. Huarachi es investigado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.

Las investigaciones buscan esclarecer el origen de los recursos y las posibles responsabilidades dentro del denominado caso de las coimas.