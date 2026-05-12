Revocan detención domiciliaria de Juan Carlos Huarachi y ordenan su retorno a prisión

La Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliaria del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por lo que deberá retornar a la cárcel mientras avanzan las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La información fue confirmada por el abogado Abel Loma, denunciante en el caso, quien además solicitó públicamente a la Policía proceder con la recaptura del exdirigente sindical para trasladarlo nuevamente al penal de Chonchocoro.

Huarachi había sido aprehendido y enviado a prisión en noviembre del año pasado, acusado de presuntamente beneficiarse con recursos provenientes de hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Sin embargo, en abril de este año, un juez le otorgó detención domiciliaria, decisión que ahora fue revertida en una audiencia de apelación realizada este lunes.

Según explicó Loma, la Sala Penal consideró que existen elementos suficientes para dejar sin efecto esa medida sustitutiva.

El abogado denunciante aseguró que uno de los principales argumentos expuestos durante la audiencia fue el riesgo de fuga.

“Debe ser recapturado y llevado nuevamente a la cárcel mientras la Fiscalía desarrolla la investigación”, sostuvo.

Además, señaló que incluso podría solicitarse una ampliación en el plazo de las pesquisas para profundizar las indagaciones relacionadas con el caso.

La investigación continúa mientras las autoridades definen los siguientes pasos procesales contra el exdirigente de la COB.

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