Ante pérdidas económicas, Gobierno apunta al diálogo y operativos para restablecer la circulación

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan para desbloquear las carreteras del país, en medio de la creciente presión de sectores productivos, transportistas y autoridades regionales por las pérdidas económicas y el desabastecimiento generado por las medidas de presión.

El viceministro de Planificación Estratégica, José Luis Llanos, informó que actualmente existen cerca de 40 puntos de bloqueo distribuidos principalmente en seis departamentos, entre ellos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Potosí.

“Hoy en día el país está bloqueado y esto está haciendo muchísimo daño económico”, afirmó la autoridad.

Según explicó, el Gobierno trabaja en distintas estrategias para restablecer la circulación, priorizando inicialmente el diálogo con alcaldes y organizaciones sociales.

Una de las medidas será la realización de reuniones provinciales en el departamento de La Paz, donde se presentarán proyectos vinculados a salud, educación, producción y carreteras. Llano indicó que el Ejecutivo espera que alcaldes y dirigentes colaboren en el proceso de desbloqueo mientras avanzan las mesas de trabajo.

Foto: Movilizados en el centro paceño. APG.

Asimismo, confirmó que las tareas serán coordinadas también con la Policía Boliviana para restablecer el tránsito en las rutas más afectadas.

El Gobierno alertó que el impacto económico de las medidas de presión ya es considerable. De acuerdo con estimaciones oficiales y reportes de cámaras empresariales, las pérdidas alcanzan entre $us 50 y $us 60 millones por día. Además, se estima que alrededor de 6.000 camiones se encuentran parados en diferentes rutas del territorio boliviano.

Desabastecimiento en La Paz

La situación preocupa especialmente en La Paz, donde ya se registra escasez y encarecimiento de productos de la canasta familiar debido a las dificultades de abastecimiento desde el oriente del país.

“Estamos teniendo dos consecuencias: falta de alimentos y precios mucho más elevados”, advirtió.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 175 productos de la canasta familiar registraron incrementos de precio en los últimos días, principalmente carne de pollo, carne de res, lácteos y hortalizas.

El viceministro también expresó preocupación por las afectaciones al sector exportador y al transporte pesado, debido al riesgo de incumplimiento de contratos internacionales, que podría perjudicar futuros acuerdos comerciales.

En medio de este escenario, el Gobierno aseguró que busca resolver el conflicto mediante el diálogo y espera que durante esta semana se logre avanzar en el desbloqueo de las principales carreteras que conectan al departamento de La Paz con el resto del país.

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