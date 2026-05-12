Cochabamba suspende salidas a La Paz y Oruro por bloqueos

La Jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses de Cochabamba informó la suspensión temporal de salidas hacia varios destinos del país debido a la agudización de los bloqueos en diferentes carreteras.

Según el comunicado oficial, quedaron suspendidos los viajes al occidente del país, específicamente hacia las ciudades de Oruro y La Paz, por los bloqueos instalados en Caihuasi, Capachos, Caracollo, Patacamaya, Konani, Panduro, Lahuachaca y Sica Sica.

Salidas limitadas a Santa Cruz

Asimismo, las salidas hacia el oriente también fueron restringidas debido a los cortes de ruta en las localidades de Padresama y Bulo Bulo. La carretera nueva hacia Santa Cruz permanece bloqueada desde este martes, por lo que únicamente se autorizan viajes por la carretera antigua.

Viajes a Sucre

En el caso del sur del país, las autoridades indicaron que las vías aún se encuentran expeditas; sin embargo, existen reportes de vigilias y amenazas de nuevos bloqueos. Por el momento, solo se mantienen habilitadas las salidas hacia Sucre.

La administración de la terminal recomendó a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados para evitar inconvenientes y contratiempos en sus viajes.

Los bloqueos registrados en distintos puntos del país continúan afectando el transporte interdepartamental, el traslado de pasajeros y el flujo vehicular en rutas estratégicas.

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