Oviedo afirma que el brasileño herido en Concepción es responsable de la muerte del teniente Salazar

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como ‘Júnior Trindade’, está vinculado con la muerte del teniente de Policía Yerson Salazar Arias, en el marco de las investigaciones contra una presunta organización criminal que operaba entre Bolivia y Brasil.

“Es responsable también de la muerte del teniente de Policía Yerson Salazar Arias”, declaró Oviedo al presentar los primeros resultados de las operaciones policiales contra esta estructura criminal.

El ciudadano brasileño resultó gravemente herido durante una balacera registrada el sábado 24 de octubre en inmediaciones del cementerio municipal de Concepción, en Santa Cruz. Según las autoridades, es señalado como uno de los criminales más buscados del estado brasileño de Goiás y estaría vinculado a una facción relacionada con el Primer Comando da Capital (PCC).

Durante su declaración, Oviedo sostuvo que el investigado encabezaba una organización dedicada al tráfico de cocaína y a los asesinatos por encargo, además de brindar presunta cobertura a otras estructuras criminales.

“Esta era la cabeza de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y a la ejecución de sicariatos”, manifestó el ministro.

La autoridad también señaló que, según información recibida desde Brasil, la dimensión de la organización investigada podría superar a la estructura atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Suponemos, por las informaciones que estamos recibiendo del Brasil básicamente, que esta era una organización más grande que la de Sebastián Marset”, afirmó.

De acuerdo con el ministro, el sospechoso habría fundado la organización Amigos do Estado (ADE), que presuntamente facilitaba el traslado de cargamentos de droga y proporcionaba protección a otras redes criminales.

Oviedo indicó que las pesquisas se encuentran en desarrollo y que los resultados presentados corresponden a una primera fase de las operaciones. La Policía, por su parte, informó que el operativo en Concepción se ejecutó con apoyo de unidades especializadas y labores de inteligencia coordinadas con organismos internacionales.

Las autoridades también relacionaron al investigado con otros hechos violentos registrados en Santa Cruz y con presuntas operaciones de tráfico internacional de cocaína.

“Bolivia no va a ser refugio de organizaciones criminales”, enfatizó Oviedo al reafirmar la posición del Gobierno frente al crimen organizado.

Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar la participación de otros posibles integrantes de la presunta organización criminal.