Santistevan alerta que el PCC sigue operando en provincias cruceñas

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, advirtió que organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico continúan operando en la zona de la Chiquitanía donde la población vive con temor por los hechos violentos.

Tras el reciente ataque armado en Concepción, pidió fortalecer las labores de inteligencia, mejorar la coordinación entre la Policía y las fuerzas militares e identificar a los líderes de estas organizaciones.

“En las provincias, principalmente lo que significa Concepción, San Ignacio, siguen operando, como lo vemos, esa organización criminal fuerte, la más fuerte, estamos hablando del PCC”, manifestó Santistevan durante una entrevista con El Mañanero.

Advirtió que la presencia del crimen organizado afecta la seguridad de los habitantes y perjudica actividades económicas como el turismo y la inversión en el campo.

“Esa paz, esa tranquilidad, ya prácticamente la han tomado a su antojo estos criminales”, sostuvo.

Investigación del ataque armado en Concepción

Sobre el reciente hecho violento registrado en Concepción, Santistevan indicó que podría estar relacionado con disputas entre grupos criminales por el control territorial, aunque no descartó también negocios pendientes vinculados con drogas y dinero.

El secretario departamental reveló que existen personas que presenciaron lo ocurrido, entre ellas trabajadores que se encontraban realizando labores de limpieza en el cementerio y personas de un taller cercano.

También señaló que se debe investigar el desplazamiento de los implicados y su posible relación con la llegada de una avioneta.

“Ellos estaban yendo a la par al encuentro de la avioneta que estaba llegando. ¿Estaban yendo con algo a entregar o estaban yendo a recibir? Pues yo no creo que la avioneta la vayan a utilizar para fines turísticos. Entonces, eso tiene que dilucidar muy bien el fiscal”, afirmó.

Agregó que también se debe esclarecer cómo los involucrados abandonaron el lugar y la información sobre el presunto secuestro de un micro que posteriormente habría sido dejado en las orillas de un lago.

Ante este escenario, Santisteban consideró que la respuesta estatal debe concentrarse en labores de inteligencia que permitan anticiparse a las actividades criminales, en lugar de limitarse a intervenir después de los ataques.

“Lo importante ahora es que hay que realizar un trabajo minucioso de inteligencia. Pero para la inteligencia, usted tiene que invertir bien. Tiene que invertir en agentes capacitados, pero sobre todo limpios y transparentes”, manifestó.

También pidió una coordinación efectiva entre la Policía y las fuerzas militares que operan en la región, además de un trabajo conjunto con la Fiscalía para identificar a los integrantes y líderes de las organizaciones criminales.

Como parte de las acciones posteriores, mencionó la aplicación del plan Frontera Segura 2.0, impulsado por la Policía, con intervenciones que alcancen también a poblaciones alejadas de la frontera, donde, según indicó, se estarían desplazando los criminales.