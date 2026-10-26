¿Le toca cobrar hoy el Bono Juancito Pinto? Revise el cronograma según su carnet

El pago del Bono Juancito Pinto 2026 comienza este lunes 26 de octubre con un monto de Bs 300 por estudiante. Para evitar filas y aglomeraciones, el Ministerio de Educación estableció un cronograma de cobro en las áreas urbanas, organizado según el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor registrado como titular del beneficio.

Revise qué día le corresponde cobrar:

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: cédulas terminadas en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre: cédulas terminadas en 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: cédulas terminadas en 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

A partir del 29 de noviembre, el cobro será irrestricto en todo el país. En las zonas rurales no se aplicarán restricciones según la terminación de la cédula.

¿Cuánto recibirá por sus hijos?

El incentivo aumentó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. Así, una familia con dos hijos beneficiarios recibirá Bs 600, mientras que otra con tres estudiantes podrá cobrar Bs 900.

Para esta gestión, se prevé beneficiar a más de 2,2 millones de estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, además de alumnos de centros de educación especial.

¿Cómo puede cobrar el bono?

El Ministerio de Educación habilitó tres modalidades:

Presencial: el titular registrado debe acudir a una entidad financiera autorizada con su cédula de identidad física y vigente.

Billetera móvil Yasta: permite recibir el dinero directamente en el celular. Esta modalidad estará habilitada del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00.

Abono en cuenta: el beneficio se deposita en una cuenta bancaria habilitada, según las condiciones establecidas.

Antes de acudir a cobrar, verifique que sus datos estén correctamente registrados y recuerde que el cronograma corresponde a la cédula del titular, no necesariamente a la del estudiante.