El pago del Bono Juancito Pinto 2026 comienza este lunes 26 de octubre con un monto de Bs 300 por estudiante beneficiario. Los padres, madres y tutores podrán cobrar el incentivo mediante entidades financieras autorizadas, la billetera móvil Yasta o el abono en cuenta, según la modalidad registrada para cada estudiante.

El beneficio está destinado a estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio, además de alumnos con discapacidad inscritos en la modalidad directa de centros de educación especial fiscales y de convenio, sin límite de edad ni restricción de grado.

El monto del Bono Juancito Pinto se incrementó de Bs 200 a Bs 300 por estudiante, lo que representa un aumento del 50%. De esta manera, una familia con dos hijos beneficiarios recibirá Bs 600, mientras que otra con tres estudiantes habilitados podrá cobrar Bs 900.

¿Cuál es el cronograma de pago?

El cobro en áreas urbanas se organizará durante cinco semanas, de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad del padre, madre o tutor registrado como titular del beneficio.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: cédulas terminadas en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre: cédulas terminadas en 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: cédulas terminadas en 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

A partir del 29 de noviembre, el cobro será irrestricto a nivel nacional. En las zonas rurales no se aplicarán restricciones según la terminación de la cédula de identidad.

¿Cuáles son las modalidades de cobro?

El Ministerio de Educación habilitó tres modalidades para el pago del incentivo:

1. Cobro en entidades financieras

El padre, madre o tutor legal registrado debe acudir a una entidad financiera autorizada y presentar su cédula de identidad original. Entre las instituciones habilitadas en Chuquisaca figuran Banco Unión, Banco Fortaleza, Banco Prodem, Banco Pyme Ecofuturo, Banco Solidario y distintas cooperativas y entidades financieras de desarrollo.

2. Billetera móvil Yasta

Esta modalidad permite recibir el dinero directamente en el celular, sin necesidad de acudir a una fila bancaria. Para acceder, el titular debe instalar la aplicación Yasta, completar sus datos personales y solicitar esta forma de pago en el registro del Sistema del Bono Juancito Pinto de la unidad educativa.

El cobro mediante la aplicación estará habilitado del 26 al 30 de octubre, de 07:00 a 20:00. El usuario deberá ingresar a las notificaciones de Yasta, buscar el aviso del bono, seleccionar la opción de cobro y confirmar su identidad mediante los mecanismos disponibles.

3. Abono en cuenta

En los casos autorizados, el director o maestro habilitado podrá recibir el bono en su cuenta bancaria y posteriormente entregar el dinero de manera presencial al titular registrado de cada estudiante.

¿Quién debe realizar el cobro?

El beneficio debe ser cobrado por el padre, la madre o el tutor legal registrado como titular. Para el pago presencial, se debe presentar la cédula de identidad original.

Es importante verificar que los datos personales estén correctamente registrados y que la modalidad de pago seleccionada coincida con la información consignada en la unidad educativa.

¿Habrá brigadas móviles?

No. La Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca informó que durante esta gestión no se habilitarán brigadas móviles para el pago del Bono Juancito Pinto.

Por ello, las familias deben tomar en cuenta el cronograma establecido y las modalidades habilitadas para acceder a los Bs 300 por estudiante.