Presidente Paz presenta la app IDSS para agilizar citas médicas y trámites de salud

El presidente Rodrigo Paz impulsa la aplicación móvil IDSS (Identidad Digital), una herramienta que busca facilitar el acceso a los servicios de la seguridad social de corto plazo y reducir las largas filas para recibir atención médica o realizar trámites. La plataforma está dirigida a cerca de tres millones de bolivianos asegurados.

“Si algo los bolivianos hemos sufrido siempre, que para una atención médica o algún proceso administrativo médico, largas filas. Ahora con la ASUSS estamos cambiando esta situación”, manifestó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

¿Qué trámites se pueden realizar desde el celular?

La aplicación, impulsada mediante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), permite solicitar citas médicas, consultar el historial clínico y localizar los centros de salud más cercanos.

También ofrece opciones para hacer seguimiento a los trámites de afiliación de familiares, consultar la programación de entregas del subsidio prenatal y solicitar ambulancias mediante un botón de emergencia que comparte la ubicación del usuario en tiempo real.

“Vas a poder ganar tiempo, no hacer filas y ser más ejecutivo, más eficiente y nosotros atenderte de mejor manera”, señaló Paz.

¿Dónde descargar la aplicación?

La herramienta está disponible para dispositivos móviles y puede descargarse desde Google Play, a través del enlace compartido por el presidente en sus redes sociales.

La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital del Estado, que busca reducir la burocracia y agilizar los servicios médicos y administrativos para los asegurados.